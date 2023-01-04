Ergün: Herkes gidebilir

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Haris Seferovic başta olmak üzere devre arasında gönderilecek oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ergün, "Bu transfer dönemi hele bir başlasın, bir gelelim çünkü önümüzde çok ciddi maçlarımız var. O maçları atlattıktan sonra bakacağız. Şu ana kadar hepsi ön hazırlıklar, ihtimaller. Her oyuncu gidebilir. Bunlar hep olasılık hesapları" diye konuştu.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Haris Seferovic başta olmak üzere devre arasında gönderilecek oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ergün, "Bu transfer dönemi hele bir başlasın, bir gelelim çünkü önümüzde çok ciddi maçlarımız var. O maçları atlattıktan sonra bakacağız. Şu ana kadar hepsi ön hazırlıklar, ihtimaller. Her oyuncu gidebilir. Bunlar hep olasılık hesapları" diye konuştu.