Haberler Galatasaray Ergün: Herkes gidebilir

Ergün: Herkes gidebilir

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Haris Seferovic başta olmak üzere devre arasında gönderilecek oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ergün, "Bu transfer dönemi hele bir başlasın, bir gelelim çünkü önümüzde çok ciddi maçlarımız var. O maçları atlattıktan sonra bakacağız. Şu ana kadar hepsi ön hazırlıklar, ihtimaller. Her oyuncu gidebilir. Bunlar hep olasılık hesapları" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Ergün: Herkes gidebilir
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Haris Seferovic başta olmak üzere devre arasında gönderilecek oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Ergün, "Bu transfer dönemi hele bir başlasın, bir gelelim çünkü önümüzde çok ciddi maçlarımız var. O maçları atlattıktan sonra bakacağız. Şu ana kadar hepsi ön hazırlıklar, ihtimaller. Her oyuncu gidebilir. Bunlar hep olasılık hesapları" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda kırmızı kart çıktı oyuncular çıldırdı! Nuri Şahin’in o hareketi geceye damga vurdu…
Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın İstanbul’a dönüşü, yalı davasına takılı kaldı!
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
Beşiktaş'tan çifte yerli hamlesi! Fiyat soruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'un sağına Dodi! Opsiyonlu teklif yapılacak
Cimbom derbi öncesi moral arıyor! İşte Buruk'un A.Gücü maçı 11'i
Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları - TOKİ Hatay kazananlar isim listesi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle (Etimesgut, Ballıkuyumcu 4 Ocak)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..." "Herkes mutsuz, herkes isyanda..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 01:46
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti 01:41
Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 01:36
Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! 01:36
Antalyaspor'dan flaş açıklama! Antalyaspor'dan flaş açıklama! 01:35
Daha Eski
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" 01:35
Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! 01:35
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... 01:34
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! 01:34
Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! 01:34
Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:33