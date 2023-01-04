Depay Roma yolcusu

Galatasaray'la adı sıkça anılan Memphis Depay konusunda Katalan basınından yeni bir iddia geldi. Yayınlanan haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Depay'ın gelen tüm teklifleri ara transfer döneminde değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Barcelona'ya veda edecek olan Hollandalı yıldızın, Roma'ya yakın olduğu kaydedildi.
Galatasaray'la adı sıkça anılan Memphis Depay konusunda Katalan basınından yeni bir iddia geldi. Yayınlanan haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Depay'ın gelen tüm teklifleri ara transfer döneminde değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Barcelona'ya veda edecek olan Hollandalı yıldızın, Roma'ya yakın olduğu kaydedildi.