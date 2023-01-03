Haberler Galatasaray Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 8 yıl birlikteliklerini sürdürdüğü Wanda Nara ile yollarını ayırdı. Konuya ilişkin Wanda Nara'nın babası Andres Nara, Arjantin basınına konuştu. Andres Nara, Mauro Icardi ile kızının ilişkisinin bittiğini ifade ederken, Icardi ile anlaşamadığını itiraf etti. İşte o flaş sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:40
Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Nara konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

"Icardi'ye karşı hiçbir sorunum yoktu.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Ancak, onunla hiç anlaşamadık.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Maxi Lopez ile aram Icardi'ye göre her zaman daha iyi olmuştur.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Lopez'e her zaman saygı duyacağım.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Çünkü o benim torunlarımın babası"

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Baba Nara, Wanda Nara ve Icardi'nin ayrılığını bir kez daha doğruladı.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Andres Nara, şu açıklamayı yaptı:

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

"Benim için önemli olan Wanda ve çocukların iyi olması.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Onu mutlu ve öz güvenli görüyorum.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Hem Wanda hem de Zaira (Wanda Nara'nın kız kardeşi) çok iyi ve güvendeler"

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

8 yıllık birliktelik yaşayan Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın iki kız çocuğu bulunuyor.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

MAURO ICARDI KİMDİR?
Mauro Emanuel Icardi Rivero 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya gelmiştir.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Daha önce Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyiyordu.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na kadar sürükledi. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı anormal gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girmiş. Kendine göre mantıklı bir tercih yapan genç oyuncu, FC Barcelona altyapısı olan La Masia'nın yolunu tuttu.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

14 yaşında Liverpool FC, Real Madrid ve Sevilla gibi devleri reddederek Barcelona'ya katılan Icardi, Barcelona'nın genç yaş takımlarında forma giydi. Ancak, kendisi için burada bir gelecek görmediği için, 17 yaşında kiralık olarak Sampdoria'ya katıldı. Cenova kulübünde geçirdiği 6 aylık kiralık dönemde genç takımda forma giydi ve çok başarılı oldu. 400.000 euro gibi uygun bir bedelle de Sampdoria'nın oyuncusu oldu bu dönem sonunda. 2012-13 sezonundan itibaren Sampdoria'nın A takımında görev aldı ve 33 maçta kaydettiği 11 golle dikkat çekti.

Wanda Nara'nın babasından Galatasaraylı Mauro Icardi açıklaması geldi! Ayrılık ve itiraf...

Kanarya Adaları'nda bir çocukken 500 golden fazla atarak dikkat çekmişti, Sampdoria genç takımında 19 maçta 13, A takımında ise 11 gole imza atması, onu İtalyan futbolunun en iddialı kulüplerinden birine taşıdı. Icardi, 2013-14 sezonunun başında da 10 milyon euro karşılığında İtalyan devi FC Internazionale Milano'ye transfer oldu.

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