Kasımpaşa yolcusu

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. Kasımpaşa'nın gündemine gelen Van Aanholt için bonservis talep edilmeyecek. Galatasaray'da 1.9 milyon euro kazanan Hollandalı sol bekin, İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğu ve Kasımpaşa'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Yabancıkontenjanı dolu olan Galatasaray'da ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılma ihtimali yüksek. Kasımpaşa'nın gündemine gelen Van Aanholt için bonservis talep edilmeyecek. Galatasaray'da 1.9 milyon euro kazanan Hollandalı sol bekin, İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğu ve Kasımpaşa'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.