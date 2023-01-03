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G.Saray’da Küçük isyanı

G.Saray'ın Ankaragücü ile oynayacağı kritik maça Zorbay Küçük atandı. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Zorbay Küçük, 18 Aralık 2021'deki Galatasaray-Başakşehir maçından sonra ilk kez sarı-kırmızılı takımın bir maçında görev alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
G.Saray’da Küçük isyanı

G.Saray'ın Ankaragücü ile oynayacağı kritik maça Zorbay Küçük atandı. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Zorbay Küçük, 18 Aralık 2021'deki Galatasaray-Başakşehir maçından sonra ilk kez sarı-kırmızılı takımın bir maçında görev alacak. Bu durum taraftarları tedirgin ederken sosyal medyada, daha önceki maçlarda Arda Turan'a "Ne yapacaksın ayakkabı mı fırlatacaksın?", Selçuk İnan'a "Sen ve arkadaşların yalancısın", Kerem Aktürkoğlu'na "yalancı" Galatasaraylı oyunculara da "Go lan" diye hitap ettiği hatırlatıldı.

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