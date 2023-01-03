G.Saray defansının solu çöktü

Süper Lig'de önce Ankaragücü sonra Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Uzun süre sahalardan uzak kalacak Kazımcan'ın ardından bir isimden daha kötü haber geldi. Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Emre Taşdemir, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek. Kadrosunda 3 sol bek oyuncusu bulunduran Okan Buruk'un elinde tek alternatif olarak Patrick van Aanholt kaldı. Tecrübeli teknik adam, iki maça da Hollandalı oyuncuyla çıkmak zorunda kalacak.