Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, çarşamba günü Ankaragücü'nü konuk edecek.
Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, çarşamba günü Ankaragücü'nü konuk edecek.
Fenerbahçe derbisi öncesi son maçına çıkacak olan Galatasaray moral peşinde ve ince hesaplar içerisinde.
Dünya Kupası sonrası iki maçını da kazanan ancak gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da, derbi öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.
Teknik heyet, pazartesi günü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldızı Ankaragücü maçında test etmek istiyor.
Sağlık heyeti 'Oynar' raporu verirse, tecrübeli golcü maç kadrosuna alınacak ve son 20 dakika görev yapacak.
Okan Buruk, duruma göre Icardi'yi pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 11'de sahaya sürmeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor.
Derbi öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve tamaman Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olan teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçına yönelik rotasyona gitmek istemiyor.
Aslan'da cezalı olan Oliveira ve Sacha Boey ise çarşamba günkü mücadelede forma giyemeyecek.
Kazımcan'ın ardından Emre Taşdemir'in de sakatlanması, Aslan'da sol bek krizine neden oldu.
Sol arka adalesindeki sorun nedeniyle, Dünya Kupası dönüşü forma giyemeyen ve bu süreçte tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, pazartesi günkü idmanda yeniden sakatlandı.
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen 27 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaçıracak.
Galatasaray'da tek sol bek, performansı yetersiz bulunan ve istenmeyen adam ilan edilen Patrick Van Aanholt kaldı.
Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen oyuncular da netleşmeye başladı.
VAN AANHOLT YOLCU
Sabah'ın haberine göre; yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ara transfer döneminde Patrick van Aanholt ile yollar ayrılabilir.
Kasımpaşa'nın gündemine gelen Hollandalı sol bek için bonservis talep etmeyecek sarı-kırmızılı yönetim, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar olan ücretini de ödemeye hazır.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 1.9 milyon Euro kazanıyor.
KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR
İstanbul'da mutlu olduğu için de Kasımpaşa ihtimaline sıcak bakıyor.
Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asist yaptı.
Van Aanholt'un güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Galatasaray'da son 6 karşılaşmanın 4'ünde kadroda olmayan, ikisinde ise kulübede bekleyen Van Aanholt Sivasspor maçında 11'de sahaya çıktı.
Karşılaşma sonunda neden yeterli süre alamadığı sorulan Hollandalı oyuncu, "Kadroyu hoca yapıyor. Bunu ona sormalısınız ama eğer oynayamıyorsam daha çok çalışmam gerek demektir" dedi.