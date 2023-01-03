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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen birkaç isimle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu, Süper Lig ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:04
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, çarşamba günü Ankaragücü'nü konuk edecek.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe derbisi öncesi son maçına çıkacak olan Galatasaray moral peşinde ve ince hesaplar içerisinde.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Dünya Kupası sonrası iki maçını da kazanan ancak gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da, derbi öncesi Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Teknik heyet, pazartesi günü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldızı Ankaragücü maçında test etmek istiyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sağlık heyeti 'Oynar' raporu verirse, tecrübeli golcü maç kadrosuna alınacak ve son 20 dakika görev yapacak.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Okan Buruk, duruma göre Icardi'yi pazar günkü Fenerbahçe derbisinde 11'de sahaya sürmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Derbi öncesi kayıp yaşamak istemeyen ve tamaman Ankaragücü karşılaşmasına konsantre olan teknik direktör Buruk, Fenerbahçe maçına yönelik rotasyona gitmek istemiyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Aslan'da cezalı olan Oliveira ve Sacha Boey ise çarşamba günkü mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Kazımcan'ın ardından Emre Taşdemir'in de sakatlanması, Aslan'da sol bek krizine neden oldu.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sol arka adalesindeki sorun nedeniyle, Dünya Kupası dönüşü forma giyemeyen ve bu süreçte tedavisi tamamlanan Emre Taşdemir, pazartesi günkü idmanda yeniden sakatlandı.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen 27 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaçıracak.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da tek sol bek, performansı yetersiz bulunan ve istenmeyen adam ilan edilen Patrick Van Aanholt kaldı.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen oyuncular da netleşmeye başladı.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

VAN AANHOLT YOLCU

Sabah'ın haberine göre; yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ara transfer döneminde Patrick van Aanholt ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Kasımpaşa'nın gündemine gelen Hollandalı sol bek için bonservis talep etmeyecek sarı-kırmızılı yönetim, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun sezon sonuna kadar olan ücretini de ödemeye hazır.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 1.9 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

KASIMPAŞA'YA SICAK BAKIYOR

İstanbul'da mutlu olduğu için de Kasımpaşa ihtimaline sıcak bakıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 2 asist yaptı.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Van Aanholt'un güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da son 6 karşılaşmanın 4'ünde kadroda olmayan, ikisinde ise kulübede bekleyen Van Aanholt Sivasspor maçında 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Karşılaşma sonunda neden yeterli süre alamadığı sorulan Hollandalı oyuncu, "Kadroyu hoca yapıyor. Bunu ona sormalısınız ama eğer oynayamıyorsam daha çok çalışmam gerek demektir" dedi.

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