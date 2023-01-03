GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Nef Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle haftaya 33 puanla lider başladı. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.
Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross sakatlıklarından dolayı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Sacha Boey ile Sergio Oliveira da MKE Ankaragücü maçında görev alamayacak.
Sivasspor maçıyla sarı kart cezasını tamamlayan Lucas Torreira ise teknik direktör Okan Buruk'un kendisine görev vermesi halinde Ankaragücü maçında oynayacak.
Galatasaray'da hafta sonunda Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.
Bir yandan en ideal isimlerle sahaya çıkmak diğer yandan da kadrosunu 8+3'lük yabancı kontenjanına uyarlamak için uğraş veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sol bölgedeki hesapları altüst oldu.
Kazımcan Karataş'ın sakatlanması sonrasında sol beki yine bir Türk futbolcuya, Emre Taşdemir'e bırakmayı düşünen Buruk'un beklediği olmadı.
Dünya Kupası için verilen arayı tedaviyle geçiren ve geçtiğimiz günlerde takımla beraber çalışmalara başlayan Emre Taşdemir bu kez sağ arka adalesinden sakatlandı.
Kazımcan ile beraber Emre Taşdemir'in sakatlığı sonrası, Teknik Direktör Okan Buruk performansından çok memnun olmadığı Aanholt'a mecbur kaldı.
Sarı-kırmızılılarda bu nedenle yeni bir ilk 11 için çalışmalar başladı.
Milliyet'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın, savunmanın ön bölgesinde bir Türk futbolcuyu tercih edebileceği vurgulandı.
Bundan dolayı Okan Buruk'un, cezalı Oliveira'nın yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürmesi bekleniyor.
3 İSME UYARI
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart alarmı verildi. Zorlu karşılaşma öncesi, sarı kart sınırında bulunan Mertens, Kerem ve Abdülkerim'e dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.
En ufak bir hatanın sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulunulan oyunculardan bunu göz önünde bulundurmaları istendi.
ICARDI SAHAYA ÇIKTI
Dünya Kupası için verilen arada sakatlanan Mauro Icardi iyileşti ve pazartesi günü takımla beraber antrenmana çıktı.
Arjantinli futbolcu çalışmanın bir bölümünde takıma dahil olurken, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi bu gelişme sevinç yarattı.
29 yaşındaki oyuncunun, Ankaragücü maçında oynatılması beklenmiyor.
İlk günden beri hedeflenen ve psikolojik açıdan büyük önem taşıyan Fenerbahçe karşılaşmasında yer alması planlanan Icardi'nin Kadıköy'de oynamak için çok istekli olduğu belirtildi.