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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. 49 yaşındaki çalıştırıcı, kritik isimlerin yokluğunda zorunlu bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 13:48
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Nef Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle haftaya 33 puanla lider başladı. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross sakatlıklarından dolayı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Sacha Boey ile Sergio Oliveira da MKE Ankaragücü maçında görev alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Sivasspor maçıyla sarı kart cezasını tamamlayan Lucas Torreira ise teknik direktör Okan Buruk'un kendisine görev vermesi halinde Ankaragücü maçında oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Galatasaray'da hafta sonunda Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Bir yandan en ideal isimlerle sahaya çıkmak diğer yandan da kadrosunu 8+3'lük yabancı kontenjanına uyarlamak için uğraş veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sol bölgedeki hesapları altüst oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Kazımcan Karataş'ın sakatlanması sonrasında sol beki yine bir Türk futbolcuya, Emre Taşdemir'e bırakmayı düşünen Buruk'un beklediği olmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Dünya Kupası için verilen arayı tedaviyle geçiren ve geçtiğimiz günlerde takımla beraber çalışmalara başlayan Emre Taşdemir bu kez sağ arka adalesinden sakatlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Kazımcan ile beraber Emre Taşdemir'in sakatlığı sonrası, Teknik Direktör Okan Buruk performansından çok memnun olmadığı Aanholt'a mecbur kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Sarı-kırmızılılarda bu nedenle yeni bir ilk 11 için çalışmalar başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Milliyet'in haberine göre; tecrübeli teknik adamın, savunmanın ön bölgesinde bir Türk futbolcuyu tercih edebileceği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Bundan dolayı Okan Buruk'un, cezalı Oliveira'nın yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

3 İSME UYARI

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart alarmı verildi. Zorlu karşılaşma öncesi, sarı kart sınırında bulunan Mertens, Kerem ve Abdülkerim'e dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

En ufak bir hatanın sonuçlarının ağır olacağı uyarısında bulunulan oyunculardan bunu göz önünde bulundurmaları istendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

ICARDI SAHAYA ÇIKTI

Dünya Kupası için verilen arada sakatlanan Mauro Icardi iyileşti ve pazartesi günü takımla beraber antrenmana çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

Arjantinli futbolcu çalışmanın bir bölümünde takıma dahil olurken, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi bu gelişme sevinç yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

29 yaşındaki oyuncunun, Ankaragücü maçında oynatılması beklenmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan zorunlu karar! Hesapları altüst oldu

İlk günden beri hedeflenen ve psikolojik açıdan büyük önem taşıyan Fenerbahçe karşılaşmasında yer alması planlanan Icardi'nin Kadıköy'de oynamak için çok istekli olduğu belirtildi.

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