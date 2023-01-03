Haberler Galatasaray Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Ankaragücü 17. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı ekipte Sacha Boey ve Segio Oliveira cezası sebebiyle oynayamayacak. Sakatlıkları süren Emre Taşdemir ile Kazımcan Karataş maçta süre alamayacak. Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 17:20
Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Dünya Kupası'nın ardından sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak. Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek. Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

SAKATLIK SIKINTISI

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Şarkıcı Tarık Mengüç eşi ile aşk pozlarını paylaştı gören "Nazan Şoray'a çok benziyor" demeden edemedi!
Arabasını bulamayınca fırına sığındı! Mbaye Diagne'yi saatçi sandılar
İşte G.Saray'ın transfer etmek istediği yıldız
Gaziantep FK'dan VAR kaydı isyanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk rekorunu egale etmek istiyor! O istatistik...
Okan Buruk'tan zorunlu karar!
Başkan Erdoğan refah payını açıkladı! İşte memur ve emekli maaş zammı!
Memur ve emekli zammında refah payı | Başkan Erdoğan konuşuyor!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalımbay isyan etti! "İzledik de ne oldu?" Çalımbay isyan etti! "İzledik de ne oldu?" 16:48
MHK'den 2 hakem hakkında flaş açıklama! MHK'den 2 hakem hakkında flaş açıklama! 16:44
Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta? 16:09
Ronaldo sağlık kontrolünden geçti! Ronaldo sağlık kontrolünden geçti! 16:00
Antalyasporlu Ndao Neşet Ertaş şarkısı söyledi Antalyasporlu Ndao Neşet Ertaş şarkısı söyledi 15:57
Antalyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Antalyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:57
Daha Eski
Kartal'dan sürpriz sol bek hamlesi! Kartal'dan sürpriz sol bek hamlesi! 15:53
TFF tartışmalı maçların VAR kayıtlarını açıkladı! TFF tartışmalı maçların VAR kayıtlarını açıkladı! 15:50
Arda Güler'e Ada'dan talip çıktı! Arda Güler'e Ada'dan talip çıktı! 15:38
PFDK ceza yağdırdı! PFDK ceza yağdırdı! 15:18
Buruk rekorunu egale etmek istiyor! O istatistik... Buruk rekorunu egale etmek istiyor! O istatistik... 14:59
UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? 14:22