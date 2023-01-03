Haberler Galatasaray Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak maçta rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 11:03
Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada çarşamba günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

FENERBAHÇE DERBİSİNE LİDER ÇIKMA HEDEFİNDE

Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Cimbom, Ankaragücü maçında 5 oyuncusundan faydalanamayacak.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve pazartesi günkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

ÖNEMLİ OYUNCULAR KART SINIRINDA

Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, çarşamba günkü karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

LİGDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

MUSLERA

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

DUBOIS

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

NELSSON

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

VAN AANHOLT

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

TORREIRA

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

BERKAN KUTLU

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

RASHICA

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

KEREM

Galatasaray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i

MERTENS

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