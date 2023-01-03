Fenerbahçe uyarısı

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Galatasaray'da sarı kart alarmı... Yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olacak olan sarı-kırmızılı takımda 3 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyunculara dikkatli davranmaları konusunda uyarı yaptığı ifade edildi. Bu arada Oliveira ve Boey'in kart cezaları ise yarınki maçla bitecek.
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Galatasaray'da sarı kart alarmı... Yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olacak olan sarı-kırmızılı takımda 3 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyunculara dikkatli davranmaları konusunda uyarı yaptığı ifade edildi. Bu arada Oliveira ve Boey'in kart cezaları ise yarınki maçla bitecek.