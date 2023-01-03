Haberler Galatasaray Fenerbahçe uyarısı

Fenerbahçe uyarısı

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Galatasaray'da sarı kart alarmı... Yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olacak olan sarı-kırmızılı takımda 3 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyunculara dikkatli davranmaları konusunda uyarı yaptığı ifade edildi. Bu arada Oliveira ve Boey'in kart cezaları ise yarınki maçla bitecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe uyarısı
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Galatasaray'da sarı kart alarmı... Yarın Ankaragücü'nü konuk edecek olacak olan sarı-kırmızılı takımda 3 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek. Teknik heyetin bu oyunculara dikkatli davranmaları konusunda uyarı yaptığı ifade edildi. Bu arada Oliveira ve Boey'in kart cezaları ise yarınki maçla bitecek.
DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş istedi Beşiktaş yönetimi getiriyor! Kartal'a Süper Lig'den sürpriz golcü...
Sözleşmeli personel kadroya geçince hangi haklara sahip olacak? Yükselme, harcırah, eş durumundan tayin....
F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı
G.Saray'dan sol kanat harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan'dan Cimbom'a sürpriz Bakayoko teklifi!
G.Saray'dan sol kanat harekatı!
En düşük, en yüksek ebe maaşı 2023!
En düşük ve en yüksek hemşire maaşı 2023!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı F.Bahçe'de Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı 01:03
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! Ronaldo'nun sözleşmesinde Devler Ligi maddesi! 00:55
Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor Beşiktaş'a dev transfer çalımı! İstanbul'a geliyor 00:55
Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan ve Doğukan Sinik... 00:54
G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... G.Saray'da Ozan Kabak hatası yapılmayacak! Yeni sözleşme... 00:54
Daha Eski
Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi Fırtına'ya genç yıldız adayı! Avcı onay verdi 00:54
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 00:53
Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... Galatasaray Depay transferinde ciddi! Erden Timur... 00:51
Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Jesus'un sistemi belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i 00:51
G.Saray'da Icardi sevinci! G.Saray'da Icardi sevinci! 00:51
G.Saray maçı tekrar edilecek mi? TFF... G.Saray maçı tekrar edilecek mi? TFF... 00:50