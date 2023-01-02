TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Türkiye'ye döndü.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Türkiye'ye döndü.
Genç eldiven, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'la anlaşmaya vardı.
22 yaşındaki Berke'yle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...
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Eyüpspor'a transfer olan Berke, Galatasaray'ın da yakın takibinde olacak.
22 yaşındaki genç eldivenin burada göstereceği performans yol gösterici olacak.
Cimbom, beğenirse yakın ilişkiler içinde olduğu Eyüpspor'dan Berke'yi isteyecek.
BERKE ÖZER KİMDİR?
25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.
2016'da Altınordu'da A takıma yükseldi.
2018'de 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sarı-lacivertli takım, 2019'da genç eldiveni Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.
22 yaşındaki Berke, sezon başında ise Portekiz takımı Portimonense'ye bedelsiz gitmişti.
Genç file bekçisi son olarak, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı.
Berke Özer'in boyu 1.91 ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...