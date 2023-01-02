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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için ara transferde kadrosunu güçlendirecek. Sarı-kırmızılılarda takviye yapılacak bölgelerden biri de kale. Aslan'ın hedefinde ise Berke Özer var. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 10:13
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Türkiye'ye döndü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Genç eldiven, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'la anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

22 yaşındaki Berke'yle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Aslan'da hedef kaleci transferi...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Eyüpspor'a transfer olan Berke, Galatasaray'ın da yakın takibinde olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

22 yaşındaki genç eldivenin burada göstereceği performans yol gösterici olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Cimbom, beğenirse yakın ilişkiler içinde olduğu Eyüpspor'dan Berke'yi isteyecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

BERKE ÖZER KİMDİR?

25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

2016'da Altınordu'da A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

2018'de 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Sarı-lacivertli takım, 2019'da genç eldiveni Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

22 yaşındaki Berke, sezon başında ise Portekiz takımı Portimonense'ye bedelsiz gitmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Berke Özer hamlesi!

Genç file bekçisi son olarak, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı.

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