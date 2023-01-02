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Savunmanın sigortası

Marcao’yu Sevilla’ya satan Galatasaray, 2.8 milyon euro ödeyerek Abdülkerim Bardakcı’yı almıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Savunmanın sigortası

Hem sol stoperde müthiş oynayan hem de 1 yerli kontenjanında kullanılarak Okan Buruk'u rahatlatan 28 yaşındaki savunmacı çok iyi sezon geçiriyor. Abdülkerim'in bir gözü de Milli Takım'da. Tecrübeli stoper 2023'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giymek istiyor. Bu performansını sürdürmesi halinde de milli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Abdülkerim bu sezon Başakşehir karşılaşmasında 1 gol attı. Son olarak 2-1 kazanılan Sivasspor mücadelesinde 90 artı 5'te Barış Alper Yılmaz'ın golünde harika bir asist yaptı.

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