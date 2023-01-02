Galatasaray'da Mauro Icardi takımla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Isınmanın bir bölümünde takımla çalışan Mauro Icardi, ardından kendisine özel hazırlanan program dahilinde sahada ve salonda çalıştı.