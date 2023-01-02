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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maça hakem kararları damga vurdu. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz da son günlerde oldukça tartışılan bu mücadeleyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 07:44
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

SERKAN KORKMAZ - KASIRGA KAPIDA

Bir maçta vahim bir hakem hatası olduğunda tek mağdur o maçta hakkı yenen takım olmuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Bizim futbol kültürümüzde, -maalesef- oyunu hakem kararları üzerinden okumak "hakim bakış açısı" durumunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Kültürümüzün en enteresan özelliklerinden biri, cumhuriyetimizden eski büyük kulüplerimizin, hedefe ulaşırken "mağduriyet" söylemini sıklıkla kullanıyor olması...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Bir büyük kulüp aleyhine yapılan hata o kulüp, lehine yapılan hataysa diğer büyük kulüpler tarafından "suyunu çıkarana dek" kullanılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

En son yaşanan örnek üzerinden yola çıkıldığında, Sivasspor'un iptal edilen golünün ürettiği pek çok mağdur var.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

İşin enteresan yanı, futbol kültürümüzün dinamikleri, maçın mağlubu kadar galibine de bedel ödeterek sorunun çözüleceğini sanmakta!

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Sivasspor Başkanı "Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Türk futbolunu zora sokmak istemiyoruz" vurgusunu yaparak sorumluların bedel ödemesini talep etmişken, konunun diğer muhatapları karmaşık muhasebeler peşinde...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

"Her kriz bir fırsattır" sözü, bir miktar da "fırsat bulmak için kriz çıkar" manasına geldiği için gündem hayli hareketli...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Bu tuhaf ve karmaşık satrançta Galatasaray'ın şu ana kadarki yaklaşımında iki farklı söylem dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

İlki; TFF ve ilgili makamlarının konuyla ilgili detaylı bir izah yapmaları yönünde samimi bir ısrarcılık...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

İkincisi ise; goldeki iptal kararının doğruluğu lehinde, sosyal medya üzerinden kamuoyu ve medya üzerinde kurulmaya çalışan tahakküm.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Kimin eseri olduğunu bilemediğim ikinci yöntemle; Galatasaray'ın lehine bir sonuç beklenmesi olanaksız. Hatta son derece antipatik görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Galatasaray'ın tüm iletişim kaynakları ve yetkilileri (futbolumuz adına kaygılanan herkes gibi) her fırsatta ilk yöntemi samimiyetle dillendirip fikri takibini de ihmal etmemeli.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Aksi takdirde, kritik bir derbi öncesi sürüklendiğimiz iklim sadece derbinin taraflarına değil futbolumuzun tüm bileşenlerine bedel ödetecek bir kasırgaya dönüşebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan flaş Sivasspor-Galatasaray maçı yorumu!

Sahi; TFF ve/veya MHK hala bir açıklama yapamadı mı?

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