F.Bahçe hedefte

Galatasaray'ın hücumdaki büyük gücü Mauro İcardi sakatlığı sebebiyle İstanbulspor ve Sivasspor karşılaşmalarında forma giyememişti. Sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız antrenmanlara başladı. Bu hafta arası oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyebilecek duruma geldi. Ancak teknik direktör Okan Buruk onu hemen 11'de kullanmayı planlamıyor. 29 yaşındaki forvet oyuncusu, Başkent temsilcisine karşı kulübede olacak. Fenerbahçe derbisi öncesindeki bu randevuda 15-20 dakika kadar görev yapacak. Buruk'un asıl amacı onu Fenerbahçe derbisine saklamak. Arjantinli süper yıldız Kadıköy'deki dev derbide sahada olacak. Beşiktaş maçını attığı 2 golle kazandırmıştı. Hedefi Fenerbahçe'yi de avlamak olacak.