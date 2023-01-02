Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Napoli'den 2.5 milyon euro talep eden Mertens, Galatasaray'da daha yüksek bir gelir elde etmiş olacak. Mertens, 10 maç daha oynaması halinde 1 yıl daha Galatasaray'da kalmayı garantileyecek. Son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.