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Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Belçikalı dünya yıldızı Mertens'e dair, ülkesinin basınından önemli bir haber gündeme geldi. Dries Mertens'in, Galatasaray'daki en büyük hayali belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 13:55
Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Sivasspor maçında 1 gol atmıştı.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Mertens'in 2-1 kazanılan Sivasspor maçındaki performansını Takvim'in derlediği habere göre Belçika basını da çok yakından takip etti.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Yıldız oyuncu ile ilgili yayınlanan analiz haberde, en büyük hayali paylaşılan Mertens'in milli takım kariyeri hakkında da bir değerlendirme yapıldı.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Söz konusu haberde, "Dünya Kupası'nda Roberto Martinez'in Belçika Milli Takımı adına sürprizi olan Dries Mertens kariyerine Galatasaray'da devam ediyor.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Mertens, Sivasspor karşısında gol attı ve takımının galibiyetine katkı yaptı" denildi.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

'MERTENS'İN BÜYÜK HAYALİ ŞAMPİYONLUK'
Ayrıca Cimbom'un ligdeki durumu hakkında ise "Galatasaray, Türkiye Süper Lig'inin zirvesinde.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Mertens de Galatasaray ile şampiyonluk arıyor. Bu sezon bu hayalini gerçekleştirebilir.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Mertens'in en büyük hayali şampiyonluk" ifadelerine yer verildi.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

MİLLİ TAKIM KARARI
Öte yandan 35 yaşındaki futbolcunun Belçika Milli Takımı'ndaki geleceği hakkında, "109 kez Belçika Milli Takımı ile mücadele veren Mertens, milli takım kariyerine son verdiğini halen açıklamadı" yorumu yapıldı.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
Dries Mertens, Galatasaray forması ile bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 940 dakika sür ealdı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Türkiye Kupası'nda ise Sarı-Kırmızılı formayı 1 kez terletip 44 dakika oynayan Mertens, bu kulvarda skora katkı yapamadı.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

MERTENS'İN KARİYERİNDEN NOTLAR...
1998-2003 arasında Anderlecht altyapısında oynayan Mertens daha sonra Gent altyapısına geçmiş ve orada kariyerine devam etmişti.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Mertens, Gent, Eendracht Aals, Agow, Utrecht gibi takımlarda oynamasının ardından Hollanda'ya giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

HOLLANDA VE İTALYA
Yıldız oyuncu, 2011-2013 arasında PSV'de 62 maçta 37 gol atmış ve Serie A ekibi Napoli'nin dikkatini çekmişti.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Belçikalı futbolcu, 2013-2022 arası İtalyan ekibinde 295 maçta 113 gol kaydetti ve daha sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Mertens, Napoli'den ayrılmadan önce kontrat görüşmeleri yapmıştı.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Napoli ile anlaşma sağlayamayan Mertens, Juventus'tan teklif aldığını ancak; bu teklifi kabul etmediğini itiraf etmişti.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Belçikalı futbolcu Mertens ile Galatasaray 1+1 sezon opsiyonlu bir sözleşme imzaladı. Futbolcuya bu sezon 2.9 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edilmişti.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Ayrıca Galatasaray oyuncuya 1.1 milyon euro da imza parası verileceğini borsaya bildirmişti.

Dries Mertens'in en büyük hayali belli oldu! Galatasaray'da...

Napoli'den 2.5 milyon euro talep eden Mertens, Galatasaray'da daha yüksek bir gelir elde etmiş olacak. Mertens, 10 maç daha oynaması halinde 1 yıl daha Galatasaray'da kalmayı garantileyecek. Son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

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