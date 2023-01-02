Cicaldau’da indirim

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu göndermeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in talebi doğrultusunda 2021-2022 sezonunda 6.5 milyon euro'ya transfer edilen futbolcu, beklentileri karşılayamayınca İttihad Kalba'ya kiralanmıştı. 25 yaşındaki orta saha, yeni takımında da pek varlık gösteremedi. Birleşik Arap Emirlikleri kulübü, Cicaldau'nun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alırken Galatasaray'ın da Cicaldau'yu 3.5 milyon euro'ya satmaya hazır olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda 25 yaşındaki futbolcuyla yolların 'tamamen' ayrılması bekleniyor.