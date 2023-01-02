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Bakayoko Cimbom'a

Galatasaray, Fransız orta sahayı listesine dahil etti. Milan’da forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, İtalyan ekibinden ayrılma kararı aldı. Galatasaray peşine düşerken Nottingham da Tiemoue Bakayoko ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Bakayoko Cimbom'a

Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde, "İhtiyaç olan noktalara transfer yapacağız. Beraber çalışıyoruz. Teknik kadromuz da çalışıyor. Detayları vermek istemiyorum ama çok ciddi bir çalışma içindeyiz" ifadesini kullanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip birçok isimle anılırken bunlar arasında Tiemoue Bakayoko'nun öne çıktığı ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetim kuruluna verdiği listede Fransız yıldızın da olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 28 yaşındaki ön libero için Milan ve Chelsea'yle masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.

ARA DÖNEMDE TRANSFER BİTECEK

Sky Sport da habere geniş yer ayırırken Galatasaray'la birlikte Nottingham Forest'ın da Bakayoko ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde; Milan'ın hareketli bir transfer dönemi geçirmesinin beklenmediği belirtilirken, kiralık olarak forma giyen Bakayoko'nun ayrılması durumunda eksik bölgelere takviye yapacağı kaydedildi. Fransız oyuncu, Milan'da şans bulamaması nedeniyle ayrılmaya hazır... Tiemoue Bakayoko'nun bonservisini elinde bulunduran Chelsea'nin Milan'la anlaşılması durumunda transferde kolaylık sağlayacağı da gelen haberler arasında... Transferin devre arasında bitme olasılığı yüksek görülüyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmayı düşündüğü 28 yaşındaki başarılı orta saha, kariyeri boyunca 209 maça çıkarken 13 gol atıp, 9 da asist yaptı.

Tiemoue Bakayoko'nun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Kiralık sözleşmesi sona erdiğinde yeniden Chelsea'ye dönecek. İngiliz ekibiyle de bir yıl sözleşmesi var ama Chelsea oyuncuyla devam etmeyi düşünmüyor.

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