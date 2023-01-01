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Sivas’tan taarruz

Devre arası mutlaka transfer yapacaklarını söyleyen Rıza Çalımbay “İstediğimiz isimleri canlı takip edeceğiz, çalışmalar sürüyor” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Sivas’tan taarruz

SivassporTeknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. Devre arasında mutlaka takviye yapacaklarını belirten tecrübeli hoca, "Şu anda bakıyoruz, arıyoruz, maçlar seyrediyoruz. Ben de canlı takip edeceğim. Canlı şekilde maçlar seyredeceğiz. Mutlaka bir, iki oyuncu almak istiyoruz" diye konuştu.

DİKKATLİ OLACAĞIZ

Ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getiren Çalımbay, Türkiye Kupası'nda da iddialı olduklarını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Karacabey, Giresun'u eleyerek buraya geldi. Kupada bir kere 'bu maçı kazanırız, 2. Lig takımı' gibi bir düşünce olmuyor, bizde olmaz da. O maçta çok dikkatli olacağız" dedi.

2 EKSİKLE ÇALIŞTI

Sivasspor, çarşamba günü karşılaşacağı Konyaspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları devam eden Gradel ve Camara takımdan ayrı koştu.

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