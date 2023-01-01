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Randevu istedi

Galatasaray, sağ kanadı kapatan Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Randevu istedi

Galatasaray, sağ kanadı kapatan Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kosovalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Norwich City'den randevu talep ettiği öğrenildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon euro ödemeye hazır olan Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip Norwich ile masaya oturması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'a kısa sürede uyum sağlayan ve oynadığı başarılı futbolla formasını tapulayan Rashica'nın da sarı-kırmızılı kulübe kalmaya hazır olduğunu bildirdiği ifade edildi.

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