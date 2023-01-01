Icardi yolcu

G.Saray'ın, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro İcardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr Kulübü'nün Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı. Suudi Arabistan temsilcisinin, İcardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi. İcardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici olduğu kaydedildi. İcardi, şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Mauro İcardi, özellikle ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getirmiş ve taraftarının kalbinde taht kurmuştu.