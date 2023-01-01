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Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, skora verdiği katkılarla dikkat çekiyor. Son olarak Sivasspor karşılaşmasında attığı golle galibiyet fitilini ateşleyen deneyimli oyuncu, her geçen hafta takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu Dries Mertens'in sözleşmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 09:47 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 09:49
Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Galatasaray'da Dries Mertens son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu, skora katkısıyla takımını sırtlamaya devam ediyor.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Yıldız oyuncu son olarak kritik Sivasspor deplasmanına damga vurdu.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

27. dakikada ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla fileleri havalandıran Mertens, galibiyette pay sahibi oldu.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Cimbom'u öne geçiren golü atan ve galibiyetin fitilini ateşleyen Mertens ayrıca oynadığı başarılı futbolla da alkışları topladı.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Ağırlığını koymaya başlayan yıldız oyuncu, her geçen gün takıma daha da alışıyor.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun formundan çok memnun olduğu belirtildi.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Sarı-kırmızılı teknik adam, Dünya Kupası'ndan moralsiz dönmesine rağmen Galatasaray formasıyla mutluluğu yakalayan ve iki maçtır takım ortalamasının üzerinde bir görüntü sergileyen Mertens'e bu özverisi nedeniyle teşekkür etti.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Takımda sakatlıklar ve formsuzlukların da olduğu bir dönemde Mertens'in yüksek konsantrasyonu, Buruk ve ekibi tarafından takdirle karşılandı.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

SÖZLEŞMESİ UZAYACAK!
Tecrübeli oyuncunun bir yıl daha sarı-kırmızılı kulüpte kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Dries Mertens, 10 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik bir yıl daha uzayacak.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Belçikalı futbolcu ile ilgili yapılan opsiyonlu kontratın devreye girmesi kesin gibi.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Sezon başında efsanelerinden olduğu Napoli ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, ilk haftalarda sonuca etki edemiyordu.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Belçikalı futbolcu, haftalar ilerledikçe havaya girdi ve iki maçtır da kalitesi ile Aslan'a 3 puanlar kazandırdı.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

İstanbulspor maçında, etkili kornerleriyle gollere büyük katkı sağlayan 35 yaşındaki futbolcu, Sivas'ta da sahneye çıktı ve golünü attı.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Mertens bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Sol kanat bölgesinde görev alan yıldız oyuncu, santrfor ve forvet arkası mevkilerinde de forma giyebiliyor.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Güncel piyasa değeri 3.4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Belçikalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 109 karşılaşmada 21 gol attı.

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