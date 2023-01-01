Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi! Sözleşmesi...

Galatasaray'da Dries Mertens son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Galatasaray'da Dries Mertens son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor.
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu, skora katkısıyla takımını sırtlamaya devam ediyor.
Yıldız oyuncu son olarak kritik Sivasspor deplasmanına damga vurdu.
27. dakikada ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla fileleri havalandıran Mertens, galibiyette pay sahibi oldu.
Cimbom'u öne geçiren golü atan ve galibiyetin fitilini ateşleyen Mertens ayrıca oynadığı başarılı futbolla da alkışları topladı.
Ağırlığını koymaya başlayan yıldız oyuncu, her geçen gün takıma daha da alışıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun formundan çok memnun olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adam, Dünya Kupası'ndan moralsiz dönmesine rağmen Galatasaray formasıyla mutluluğu yakalayan ve iki maçtır takım ortalamasının üzerinde bir görüntü sergileyen Mertens'e bu özverisi nedeniyle teşekkür etti.
Takımda sakatlıklar ve formsuzlukların da olduğu bir dönemde Mertens'in yüksek konsantrasyonu, Buruk ve ekibi tarafından takdirle karşılandı.
SÖZLEŞMESİ UZAYACAK!
Tecrübeli oyuncunun bir yıl daha sarı-kırmızılı kulüpte kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Dries Mertens, 10 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik bir yıl daha uzayacak.
Belçikalı futbolcu ile ilgili yapılan opsiyonlu kontratın devreye girmesi kesin gibi.
Sezon başında efsanelerinden olduğu Napoli ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a gelen yıldız futbolcu, ilk haftalarda sonuca etki edemiyordu.
Belçikalı futbolcu, haftalar ilerledikçe havaya girdi ve iki maçtır da kalitesi ile Aslan'a 3 puanlar kazandırdı.
İstanbulspor maçında, etkili kornerleriyle gollere büyük katkı sağlayan 35 yaşındaki futbolcu, Sivas'ta da sahneye çıktı ve golünü attı.
Mertens bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada görev aldı.
Bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Sol kanat bölgesinde görev alan yıldız oyuncu, santrfor ve forvet arkası mevkilerinde de forma giyebiliyor.
Güncel piyasa değeri 3.4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Belçikalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 109 karşılaşmada 21 gol attı.