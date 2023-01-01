Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB - GS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN? FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesi, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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