Galatasaray cephesi, büyük tartışma yaratan Demir Grup Sivasspor'un sayılmayan golünde bir değil iki ofsayt olduğu görüşünde... İlkinde, Sacha Boey, Muslera'nın arkasında kalıyor. Yani pasif durumda... Ofsayt çizgisi bu yüzden Nelsson'un ayağının olduğu yerden çekiliyor. Hem Mustafa Yattabare hem de Caner Osmanpaşa aynı anda ofsaytta kalıyor. İkincisi ise; Robin Yalçın'ın pozisyonu. Kale çizgisinin hemen yakınındaki Yalçın'ın ayağı, Nelsson'dan önde... Bu yüzden Galatasaray cephesinde konunun tartışmaya kapalı olduğu yorumları yapılıyor.