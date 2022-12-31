Kayıtlar açıklansın

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Demir Grup Sivasspor maçında iptal edilen gol sonrası koparılan fırtınayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. "Belki de Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü galibiyeti sonrası sessizliğe bürünmeyip çıkıp konuşuyor" diyen Timur, "Sabırla, usanmadan adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Herkes için istiyoruz. Biz de dün Mecnun başkanın yaptığı gibi TFF'ye çağrıda bulunuyoruz. Sadece bu pozisyon için değil bugüne kadarki tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklansın. Her şey açıklığa kavuşmuş olsun. Bu golün neden iptal edildiğiyle ilgili biz de açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yönetici, Sivasspor karşısında penaltılarının verilmediğini de hatırlattı.

MEDYA KONUYU KÖPÜRTTÜ

Nelsson'a ceza sahasında yapılan müdahalenin faul olduğunu belirten Timur, "Maçın 49. dakikasındaki bir pozisyonla ilgili çok büyük bir hata olduğunu varsayalım. Sadece onun değil Nelsson'a da yapılan bir penaltı hadisesi var. Onun da açıklanmasını istiyoruz. Ya da 49. dakikada olan bir pozisyonun, maçın bitişine uzatmalarla 54 dakika varken herhangi bir oyuncu eksilmesi söz konusu olsa insanlar haklı olabilirdi. Maç 1-1'e geldi, sonra yeniden öne geçtik. Maçın skorunun buna bağlanacak tarzda açıklama yapılması, 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hatadan 100 katı kadar fazla konuşulması, medyanın bu konuyu bu kadar köpürtmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor" dedi.

İKİSİ DE BARİZ HATA

Erden Timur, Sivasspor maçı sonrası Nelsson'a yapılan penaltının hiç konuşulmamasına tepki gösterdi. Timur, "Nelsson'un penaltısı verilse belki durum o noktaya gelmeyecek ya da maç 2-0'ken bir golün sayılıp sayılmaması çok tartışılmayacak. İkisi de bariz hata. Tabii ki biri insanların anlamakta zorlandığı bir durum. Ancak penaltı da çok net bir konu" ifadesini kullandı.

Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip çıkıp konuşuyor. Adalet istiyoruz.

TFF'ye çağrıda bulunuyoruz. Tüm tartışmalı pozisyonların VAR kayıtları açıklansın. Nelsson'a yapılan penaltı da açıklansın.

Bir anda hatalar ortaya çıktı. Bir şeye mi çalışılıyor? Yarın farklı hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor.

TOP TACA ÇIKTI

Erden Timur, Galatasaraylı futbolcuların iptal edilen gol öncesinde topun taca çıktığı için serbest vuruş kararının hatalı olduğunu iddia ettiğini dile getirerek şunları kaydetti: Adalet arayışımızın altını çize çize detaylandırarak bu gayrete devam edeceğiz. İyilik sonunda kazanıyor. Futbolcularımızın da iddiası taca çıktıktan sonra Sergio'nun müdahalede bulunduğu. Pozisyonun serbest vuruş değil taç olması gerektiği iddiası var. Her şey net açığa çıksın, insani hatalar kulüpler ve bizler tarafından kötüye yorulmasın. Bakalım ki sandığımız gibi bir şey yok, insani bir hata var.

ŞÜPHE DUYUYORUM

Timur, son dönemdeki hataların gelecekteki başka hatalara zemin hazırlayıp hazırlamadığının şüphesini duyduklarını aktararak şöyle konuştu: Bir anda açıklanamayan hatalar ortaya çıktı. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yarın farklı hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor bilemiyorum ama şüphe duyuyoruz. İyisiyle kötüsüyle bir lig gidiyor. Biz, kararlılıkla şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Biz kendi lehimize hiçbir şey istemiyoruz.

SENARYOLAR OLABİLİR

Erden Timur, "Önce Beşiktaş, sonra Galatasaray'ın lehine hata yapılmış algısı oluşturuldu. Üçüncü hatanın derbide olabileceğiyle ilgili bir endişeniz var mı?" şeklindeki soru üzerine, "Böyle bir şey planlanması bir olasılıktır. Böyle olduğunu düşünmek istemeyiz. Benim dikkati çekmek istediğim husus, açıklanamayan şeylerin üst üste gelip iki takımın lehine gibi gösterilmesi. Bu adi hata statüsünde olabilir veya şu an düşünmediğimiz bambaşka senaryo olabilir. Bu kadar devletler arası strateji gibi yönetilen bir şey olduğunu düşünmek istemeyiz" diye konuştu.

FENERBAHÇE'NİN HAKKINI SAVUNDUK

Gazeticiler bana Fenerbahçe'nin pozisyonu soruldu, 'Bence penaltı' dedim. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli.

KİMSEYİ TEHDİT ETMEYİZ

Ligin 11. haftasındaki Alanyaspor maçının ardından söylediği "Ligi bitirtmeyeceğiz" sözlerine de açıklık getirdi: Canımız yandığı için bir şeyler konuştuk. Maç sonrası bir sinirle herhangi bir açıklama yapmamak gerekiyor. Arada söylenen bir lafı cımbızla çekip söyleniyor. Kimseyi tehdit etmeyiz; öyle bir kültüre sahip değiliz. O gün Alanyaspor maçından sonra da durumu anlattık. Kırmızı kart görmüştük ki bu durum bir gol iptalinden daha büyük bir durum" dedi.