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Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 yendi. Mücadelede Sivasspor'un attığı golü VAR'dan izleyerek iptal eden Erkan Özdamar'ın performansı tartışma konusu olurken gözlemcilerin hakeme verdiği not ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:48
Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Galatasaray, ligin 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'den devraldı.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Mücadele sonrası hakem performansı tartışma konusu oldu.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Karşılaşmayı yöneten Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla Sivasspor'un attığı golü izledi ve geçersiz saydı.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Golün iptal edilme gerekçesiyle ilgili tartışmalar sürerken merak edilen o detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Galatasaray karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Ulvestad'ın attığı ancak geçersiz sayıldığı gol ortalığı karıştırdı.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Milliyet'te yer alan habere göre golün neden iptal edildiği, futbol kamuoyunun birinci gündemi olurken, hedefte yer alan Merkez Hakem Kurulu da yaşananlarla ilgili acil bir soruşturma başlattı.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Karşılaşmanın 50. dakikasında ev sahibi ekibin Ulvestad ile attığı golün VAR incelemesinden sonra iptal edilmesinin tartışmaları sürerken, MHK, hem orta hakem Erkan Özdamar hem de Özgüç Türkalp'ten ayrıntılı bir ek rapor istedi.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Dün akşam saatlerine kadar yaşanan sessiz bekleyiş sonrasında Merkez Hakem Kurulu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

EN AZ 4'ER HAFTA

Sivasspor-Galatasaray maçında haftaya damgasını vuran "gol iptali" ile ilgili pozisyonda fatura hakem Erkan Özdamar ile Video Asistan Hakemi Özgüç Türkalp'a çıktı.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun her iki hakemi de en az 4'er hafta dinlendireceği bildirildi.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

İki gözlemci Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer'in, hakem Özdamar'a verdiği not da belli oldu.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Gözlemcilerin hakeme 7.4 notu verdiği öğrenildi.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Bu değerlendirme sonucu, yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Erkan Özdamar uzunca bir süre Süper Lig'de maç yönetemeyecek.

Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Hakemi pozisyonu izlemeye çağıran VAR'daki Özgüç Türkalp'in de asgari 4 hafta görev alamayacağı kaydedildi.

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