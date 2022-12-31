Erkan Özdamar'ın Sivasspor-Galatasaray maçı notu belli oldu

Galatasaray, ligin 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi.
Galatasaray, ligin 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'den devraldı.
Mücadele sonrası hakem performansı tartışma konusu oldu.
Karşılaşmayı yöneten Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla Sivasspor'un attığı golü izledi ve geçersiz saydı.
Golün iptal edilme gerekçesiyle ilgili tartışmalar sürerken merak edilen o detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Ulvestad'ın attığı ancak geçersiz sayıldığı gol ortalığı karıştırdı.
Milliyet'te yer alan habere göre golün neden iptal edildiği, futbol kamuoyunun birinci gündemi olurken, hedefte yer alan Merkez Hakem Kurulu da yaşananlarla ilgili acil bir soruşturma başlattı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında ev sahibi ekibin Ulvestad ile attığı golün VAR incelemesinden sonra iptal edilmesinin tartışmaları sürerken, MHK, hem orta hakem Erkan Özdamar hem de Özgüç Türkalp'ten ayrıntılı bir ek rapor istedi.
Dün akşam saatlerine kadar yaşanan sessiz bekleyiş sonrasında Merkez Hakem Kurulu'nun harekete geçtiği öğrenildi.
EN AZ 4'ER HAFTA
Sivasspor-Galatasaray maçında haftaya damgasını vuran "gol iptali" ile ilgili pozisyonda fatura hakem Erkan Özdamar ile Video Asistan Hakemi Özgüç Türkalp'a çıktı.
Merkez Hakem Kurulu'nun her iki hakemi de en az 4'er hafta dinlendireceği bildirildi.
İki gözlemci Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer'in, hakem Özdamar'a verdiği not da belli oldu.
Gözlemcilerin hakeme 7.4 notu verdiği öğrenildi.
Bu değerlendirme sonucu, yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Erkan Özdamar uzunca bir süre Süper Lig'de maç yönetemeyecek.
Hakemi pozisyonu izlemeye çağıran VAR'daki Özgüç Türkalp'in de asgari 4 hafta görev alamayacağı kaydedildi.