Yürüyüşe devam

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor deplasmanında kötü zeminde alınan galibiyetin önemine vurgu yaptı. Böyle bir sahada oyun planından bahsedemeyeceklerini belirten Buruk, "Resmen tarlada oynadık. Oyunun belli bölümlerinde pas yapmaya çalıştık. Sahanın pas yapılabilecek yerlerinde pas yapmaya gayret ettik. Gomis'in golü olsa 2-0 bizi rahatlatırdı" dedi. İki tarafın da kazanabileceğini vurgulayan tecrübeli hoca, "Gitti, geldi, 2-1'lik galibiyet oldu. Çok mücadele edip kazandığımız için haklı bir sevinç yaşıyoruz" diye konuştu.

HEDEFİMİZ ZİRVEDE KALMAK

Yeni yıla lider girdiklerinin altını çizen Okan Buruk, "Hedefimiz bunu devam ettirmek. Yine cezalılarımız var. Bu dönem tam takım olarak toparlanamadan gidiyor. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Bu oyuncularla şampiyonluk yolunu yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam Sivasspor'un iptal edilen golüyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "İki takım da mutsuz bu konudan, net olarak o pozisyonu göremedim. Herkes buna aynı tepkiyi verirdi. O pozisyonda ofsayt kararı verildiğini söylediler. Ama görmeden net bir şey söyleyemeyeceğim.