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Sivas’ta yalnız bırakmadılar

Sarı-kırmızılı taraftarlar Sivasspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek verdi. Atılan gollerde büyük sevinç yaşayan G.Saraylı futbolseverler, galibiyetin coşkusunu maçın sonunda futbolcularla birlikte yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Sivas’ta yalnız bırakmadılar
Sarı-kırmızılı taraftarlar Sivasspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek verdi. Atılan gollerde büyük sevinç yaşayan G.Saraylı futbolseverler, galibiyetin coşkusunu maçın sonunda futbolcularla birlikte yaşadı.
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