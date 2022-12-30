Sivas’ta yalnız bırakmadılar

Sarı-kırmızılı taraftarlar Sivasspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek verdi. Atılan gollerde büyük sevinç yaşayan G.Saraylı futbolseverler, galibiyetin coşkusunu maçın sonunda futbolcularla birlikte yaşadı.
Sarı-kırmızılıtaraftarlar Sivasspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca inanılmaz bir destek verdi. Atılan gollerde büyük sevinç yaşayan G.Saraylı futbolseverler, galibiyetin coşkusunu maçın sonunda futbolcularla birlikte yaşadı.