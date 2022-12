Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısında konuşuyor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü karşı karşıya geldi. Mertens'in şık golü ile öne geçen Galatasaray, 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un attığı gole engel olamadı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen gol ile kamuoyunda tartışmalar yaşandı. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, gündemdeki konularla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

İlk defa bir futbol kulübü galibiyetinin sonrası sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz.

"TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Biz, herkes için adalet istiyoruz. Bundan önceki hatalarda olduğu gibi, federasyondan bu maçtaki tartışmalı pozisyonlarla alakalı açıklama bekliyoruz. Bağımsız hakemlerle pozisyonları inceletip, görüşlerini alacağız.

"GOLÜN İPTAL NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ"

Sivas maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyoruz. TFF'ye çağrıda bulunuyoruz, sadece malum pozisyon için değil, bugüne kadar olan tüm pozisyonlarda VAR kayıtları açıklansın. Bu pozisyonun da neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Gerçekten adalet istediğimizi inandırmanın zor olduğunu biliyoruz ancak bu sürecin sonunda gerçekler görülecek. iyilik sonunda kazanıyor. Doğru niyet sonunda kazanıyor. Bizim şöyle bir iddiamız var top dışarı çıkıyor, oyuncularımız taç bekliyor. VAR kayıtları açıklansın, konuşmalar açıklansın. Her şey şeffaf olsun ki her şey açığa çıksın. Her şey şeffaf olsun ki, insani hataların ardında bir şeyler aramayalım. Bizim oyuncularımızın şöyle bir iddiası var. Golden önce top taca çıktı, ondan sonra Oliveira itti. Neden frikik kullanıldı, top taca çıkmıştı diyorlar. Neden o pozisyon taçla değil de duran topla başladı?

"PENALTIMIZ NEDEN VERİLMEDİ?"

Mecnun Başkan, dün canı yanmış olma ihtimaline rağmen bir şey söylemedi. Çünkü federasyon bu durumu yasakladı. Eğer lehimizde bir hata olduysa biz de açıklansın istiyoruz. Nelsson'un lehine bir penaltı durumu var, onun da açıklanmasını istiyoruz. maç daha sonra 1-1'e gelmişken, 49. dakikada yaşanan bir pozisyonu maçın sonucuna bağlıyorlar. 3-4 gün önce Beşiktaş maçında bir VAR pozisyonu vardı. Bu pozisyon ona oranla çok daha fazla konuşuldu. Bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor.

"F.BAHÇE'NİN DE HAKKINI SAVUNDUK"

Bana bir konuşmada Fenerbahçe'nin pozisyonu soruldu, 'Bence penaltı' dedim. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA HATA VARDI"

Beşiktaş maçında bariz bir hata vardı. VAR'a çağrılmasına hakem kararını değiştirmedi. Orada konuşulanın 100 katı kadar bu maçtaki pozisyon konuşuldu. Biz, şampiyonluk yürüyüşü konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu, her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösteriyoruz. Önceki basın toplantısında durumun adalete zarar verdiğini söyledik. Önceden bizden farklı düşünenler, şimdi bizimle aynı noktaya geldiler.

"HERKES FİKRİNİ ÖZGÜRCE SÖYLEYEBİLMELİ"

Beethoven'ın dediği gibi bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. İyisiyle kötüsüyle lig devam ediyor. Puanlar çok yakın. Böyle rekabetçi bir ligde, çıkıp her pozisyon için adalet istiyoruz. Şu an kararlarla alakalı bir şey söyleyemiyoruz çünkü bu yasak. Bu da olmamalı, herkes fikrini özgürce söyleyebilmeli.

"POZİSYONLAR KULÜP TELEVİZYONUNDA TARTIŞILACAK"

Yayıncı kuruluşla tartışma pozisyonları alıp GSTV'de kullanacağımız bir program konusunda görüşüyoruz. Bir yabancı, bir yerli hakem hocası ile bu pozisyonlar konuşulacak.

Şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürüyoruz, lehimize hiçbir şey istemiyoruz. İnsanlar ne kadar samimi arayışımızı manipüle etmeye çalışırsa çalışsın, bu yolda devam edeceğiz. Galatasaraylılık, Türk sporunu düşünerek hareket etmeyi gerektirir.

"ŞÜPHE DUYUYORUZ"

Bir anda açıklanamayan hatalar. Bununla bir şeye mi çalışılıyor? Yani yarın bir gün farklı yönde, aleyhte hatalar olacak da bunun altlığı mı yapılıyor? Şüphe duyuyoruz bundan. Bir parantez de yayıncı kuruluşa... O da bir ilk oldu. Maç sonrası programı açarken bugüne kadar yapılmayan yapıldı, hakem hatası ile açtılar. Program pozisyonları kendinden sonraki programa bırakırdı. Şimdi programı hakem hatası diyerek açtılar. Yayıncı kuruluşun programının öyle açılması konusunda, yayıncı kuruluştan bir açıklama bekliyoruz. En önemli şey yayıncı kuruluşun adil olması, biz burada herhangi bir adalet göremiyoruz.

"İÇERİDE BİR ŞEYLER Mİ YAPILIYOR?"

49. dakikada yaşanan bir pozisyonu, çok büyüterek konuşmayı yanlış buluyorum. 4 gün önce de benzer bir durum yaşandı. Ayrıca herkesin de şu soruyu sormasını tavsiye ediyorum, acaba başka bir şey mi başlatılacak? Bunun da takipçisi olacağız. Şampiyonluk yarışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Başka takımların da başka şeylere ihtiyacı yok. Lütfen bu konuda herkes, hepimiz aynı talepte birleşelim. İçerde bir şeyler mi yapılıyor, bu bir senaryonun adımları mı diye de düşünülmeden edilemiyor.