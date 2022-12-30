Haberler Galatasaray Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçının ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan açıklama sonrasında futbolseverler Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? sorguları ile arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 10:52 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 11:10
Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü karşı karşıya geldi. Mertens'in şık golü ile öne geçen Galatasaray, 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un attığı gole engel olamadı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen golü ardından sosyal medya ve kamuoyunda tartışma hakim oldu. Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından 15:00'da basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Galatasaray'da ise Erden Timur'un 14:00'te basın toplantısı yapacağı açıklandı. Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? sorguları ile arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

GALATASARAY BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Nef Stadyumu'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısı gerçekleştireceği açıklandı. Basın toplantısı saat 14:00'da A Spor ve GS TV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BASIN TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında yaşanan ve kamuoyunda tartışmaya sebep olan VAR'dan iptal edilen Sivasspor golü toplantının ana gündem maddesi olacak. Basın toplatısında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur konuşacak.

SİVASSPOR'UN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ? OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "İki takım da mutsuz oldu hakem kararlarından. Sayılmayan gol öncesi benim oyuncum yerde yatarken oyunu durdurması gerekiyordu. Diğer oyuncunun hareketine sarı kart verdi, o top geldi gol oldu. Hakemin hatası pozisyon yarattı. Net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Hakemin kararı uzun süre konuşuldu. Aynı şey bizim başımıza gelse, net olarak ben de söylerdim. Net olarak ben de ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Öncesinde de bizim aleyhimize yanlış sarı kart vermişti" dedi.

Kimsenin gol iptali kararının gerekçesini bilmemesine rağmen kendisinin bu bilgiyi nereden aldığının sorulması üzerine Buruk, "Bana bu yönde bir bilgi geldi. Pozisyonun ofsayt olduğuna dair nereden bilgi alındığını bilmiyorum, ben idarecilerimizden öğrendim" dedi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! 'Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...'
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022'nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: 'Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu'
Olay sözler! "Açıklama yapması şart"
Jesus liderlik hesabını yaptı! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray basın toplantısı - CANLI İZLE 📺
Olay sözler! "Açıklama yapması şart"
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 bin 218 personel alımı
EYT başvuru ne zaman, emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (30 Aralık 2022)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doncic'in triple-double'ı galibiyeti getirdi Doncic'in triple-double'ı galibiyeti getirdi 10:35
Crespo'ya İspanyol deivnden teklif geldi! İşte o rakam Crespo'ya İspanyol deivnden teklif geldi! İşte o rakam 10:15
Jesus liderlik hesabını yaptı! Galatasaray... Jesus liderlik hesabını yaptı! Galatasaray... 09:57
Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra... Masuaku'dan bir ilk! Burak Yılmaz'dan sonra... 09:57
Liverpool - Leicester City maçı saat kaçta? Liverpool - Leicester City maçı saat kaçta? 09:32
Pele için yas ilan edildi! Pele için yas ilan edildi! 09:30
Daha Eski
West Ham United - Brentford maçı saat kaçta? West Ham United - Brentford maçı saat kaçta? 09:27
Ferdi'ye Bundesliga'dan talip çıktı! Ferdi'ye Bundesliga'dan talip çıktı! 09:23
Beşiktaş efsanesi seslendi! "Herkesin inanması lazım" Beşiktaş efsanesi seslendi! "Herkesin inanması lazım" 08:59
O isme büyük övgü! "Pamuklara sarmak gerek" O isme büyük övgü! "Pamuklara sarmak gerek" 07:57
Olay sözler! "Açıklama yapması şart" Olay sözler! "Açıklama yapması şart" 07:39
Yeni umutlar Yeni umutlar 06:40