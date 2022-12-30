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Galatasaray basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 | Erden Timur basın toplantısı A Spor canlı yayın - GS TV izle

Sivasspor - Galatasaray müsabakasında hakem Erkan Özdamar'ın VAR'dan iptal ettiği gol ile birlikte kamuoyunda yoğun tartışma ortamı hakim oldu. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un, 30 Aralık'ta basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Futbolseverler basın toplantısını canlı izlemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erden Timur basın toplantısı canlı izle - A Spor canlı yayın...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 12:40
Galatasaray basın toplantısı - CANLI İZLE 📺 | Erden Timur basın toplantısı A Spor canlı yayın - GS TV izle

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü karşı karşıya geldi. Mertens'in şık golü ile öne geçen Galatasaray, 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un attığı gole engel olamadı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen gol ile kamuoyunda tartışmalar yaşandı. Galatasaray gündeme dair açıklamalar yapılmak üzere basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Futbolseverler basın toplantısını canlı izlemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray basın toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erden Timur basın toplantısı canlı izle - A Spor canlı yayın...

GALATASARAY BASIN TOPLANTISI - CANLI İZLE

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GALATASARAY BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Nef Stadyumu'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısı gerçekleştireceği açıklandı. Basın toplantısı saat 14:00'da A Spor ve GS TV'den canlı yayınlanacak.

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