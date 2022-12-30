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Erman Toroğlu: 30 kişi çözemedik

Yazarımız Erman Toroğlu, hakem Erkan Özdamar'ın iptal ettiği golle ilgili değerlendirmede bulundu. Toroğlu, "Bu pirinç çok su kaldırır… Hangi pirinç; hakem grubunun pirinci. Tabiri caizse bir deli kuyuya taş atar da 40 kişi çıkaramaz ya biz serviste 30 kişi çıkaramadık. Arkadaşlar sağa sola telefon açtılar yine çıkaramadılar. Kim nasıl çıkaracak bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Erman Toroğlu: 30 kişi çözemedik
Yazarımız Erman Toroğlu, hakem Erkan Özdamar'ın iptal ettiği golle ilgili değerlendirmede bulundu. Toroğlu, "Bu pirinç çok su kaldırır… Hangi pirinç; hakem grubunun pirinci. Tabiri caizse bir deli kuyuya taş atar da 40 kişi çıkaramaz ya biz serviste 30 kişi çıkaramadık. Arkadaşlar sağa sola telefon açtılar yine çıkaramadılar. Kim nasıl çıkaracak bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
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