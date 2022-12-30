Dries Mertens'in boşu yok

Galatasaray'da Dries Mertens fırtınası esiyor. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu, skora katkısıyla takımını sırtlamaya devam ediyor. Mertens zorlu Sivas deplasmanında 27. dakikada sahneye çıktı. Sağ kanattan hareketlenen Sacha Boey'in ceza alanına çevirdiği topa iyi bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Cimbom'u öne geçiren golü atan ve galibiyetin fitilini ateşleyen Mertens ayrıca oynadığı başarılı futbolla da alkışları topladı. Her geçen gün takıma ağırlığını koymaya başlayan Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 3 maçında skora katkı (2G/1A) yaptı. Kasım 2021'den bu yana ilk kez (3; Napoli formasıyla Serie A'da) 3 maçlık seri yakaladı.