Haberler Galatasaray SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI İZLE - CANLI 📺 | GS maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın 11'leri

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI İZLE - CANLI 📺 | GS maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta. Son 4 lig maçını kazanan Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 16. hafta maçında Erkan Özdamar düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:00
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI İZLE - CANLI 📺 | GS maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Kritik karşılaşma öncesi Galatasaray ve Sivasspor'un 11'leri belli oldu.


SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

33. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

6 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 4'ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.


ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.


Sivasspor:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko Galatasaray'a gelecek mi? Böyle duyuruldu!
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı dizinin setinde olay! Pala ve rambo bıçaklar dehşet saçtı işte saldırı anı
Sivasspor'a G.Saray maçı öncesi şok!
Seferovic isyan bayrağını çekti! İşte ayrıntılar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk: Hızlı olmalıyız!
Seferovic isyan bayrağını çekti! İşte ayrıntılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bilişim Desteği açıklaması! 6 ay geri ödemesiz kredi...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - TIKLA
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Seferovic isyan bayrağını çekti! İşte ayrıntılar Seferovic isyan bayrağını çekti! İşte ayrıntılar 16:19
G.Saray sol bekini Şili'de buldu! Transfer... G.Saray sol bekini Şili'de buldu! Transfer... 15:55
Sivasspor'a G.Saray maçı öncesi şok! Sivasspor'a G.Saray maçı öncesi şok! 15:49
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 15:35
G.Saray'ın Sivasspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Sivasspor maçı 11'i belli oldu! 15:30
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:24
Daha Eski
Şenol Güneş'ten N'Koudou'ya sert uyarı! Şenol Güneş'ten N'Koudou'ya sert uyarı! 14:52
Judoda şampiyon Galatasaray! Judoda şampiyon Galatasaray! 14:42
Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..." Beşiktaş Adana Demirspor toplantısı! "Bu maçı alırsak..." 14:42
Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü Scoutlar keşfetti! Fırtına'ya yedek golcü 14:36
Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:33
Atletico Madrid - Elche maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Elche maçı saat kaçta? 14:18