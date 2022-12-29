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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Galatasaray maçı merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. Son 4 lig maçını kazanan Galatasaray, Sivasspor'u da yenerek 5'te 5 yapmayı amaçlıyor. Galatasaray'da Icardi, Torreira, Kazımcan Karataş ve Ross maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:03 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:20
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

33. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

6 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 4'ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

EKSİKLER

Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross'un sakatlıkları, Lucas Torreira'nın da sarı kart cezası bulunuyor. Galatasaray'da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin Yalçın, Charisis, Saba, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Berkan, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.

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