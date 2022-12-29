Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı.
Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim bu noktada temaslara başladı.
Sezon başında genç oyuncularla kamp sezonu geçiren Buruk bu isimlere çok fazla ilgi göstermişti.