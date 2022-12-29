Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

3 FUTBOLCUYA SÖZLEŞME VE İYİLEŞTİRME



Akşam'ın haberine göre Aslan'da sözleşmeleri Haziran 2025'te sona erecek olan orta saha Baran Aksaka, stoperler Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatılacak.

