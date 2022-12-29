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Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar transferde takıma güç katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Cimbom 3 isimle yeni sözleşme imzalayarak geleceğini sağlama alıyor. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:27
Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Süper Lig'e müthiş bir geri dönüş yapan ve sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, iç transferde düğmeye bastı ve 3 futbolcu ile sözleşme uzatma kararı aldı.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim bu noktada temaslara başladı.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Sezon başında genç oyuncularla kamp sezonu geçiren Buruk bu isimlere çok fazla ilgi göstermişti.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Zaman zaman bu oyunculara şans veren Buruk, aynı zamanda bu oyuncular için maaş iyileştirmesi de talep etti.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

3 FUTBOLCUYA SÖZLEŞME VE İYİLEŞTİRME

Akşam'ın haberine göre Aslan'da sözleşmeleri Haziran 2025'te sona erecek olan orta saha Baran Aksaka, stoperler Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar uzatılacak.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

3 futbolcunun maaşlarına iyileştirme yapılacak.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

EMİN BAYRAM'IN RAKAMLARI

Fatih Terim'in A takıma yükselttiği isimlerden...

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Bu sezon A takımda 3 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Onun da zaman zaman 11'de yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Genç teknik adamın gözüne girmeyi başaran Baltacı A takımda yer alıyor. Baran Aksaka ise Antalya kampını en verimli kullanan isimler arasındaydı.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Boluspor'da kiralık oynadıktan sonra yuvaya döndü.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Geçen sezonu İskenderunspor'da kiralık oynayan Metehan Baltacı Okan Buruk'un zaman zaman şans verdiği isimler arasında.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

EMİN BAYRAM KİMDİR?

2 Nisan 2003 doğumludur.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

19 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda 6 maçta sahaya çıktı.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

BARAN AKSAKA KİMDİR?

29 Ocak 2003 doğumludur.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

19 yaşındaki oyuncu bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maçta süre buldu.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

METEHAN BALTACI KİMDİR?

3 Kasım 2002 doğumludur.

Galatasaray'da 3 isme yeni sözleşme! Okan Buruk geleceği sağlama alıyor

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev aldı.

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