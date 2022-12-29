Haberler Galatasaray Galatasaray zirve aşkına! İşte Okan Buruk'un Sivasspor maçı 11'i

Galatasaray zirve aşkına! İşte Okan Buruk'un Sivasspor maçı 11'i

Cimbom, Sivasspor'u deplasmanda yenerek yeni yıla lider girmek istiyor. Galatasaray'ın elinde 2022 yılını lider tamamlama imkanı bulunuyor. Bugün Yiğidoları devirirse tahtı geri alacak. Sarı-kırmızılılarda cezası biten Muslera kaleye geçecek Kazımcan ve Torreira'nın yerlerine Emre ve Berkan 11'de. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray zirve aşkına! İşte Okan Buruk'un Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'de Galatasaray haftaya lider girmişti. Önceki gün Fenerbahçe'nin kendi sahasında Hatayspor'u mağlup etmesiyle maç eksiğiyle 2. basamağa gerileyen sarı-kırmızılılar yeniden tahta oturmayı planlıyor. Ligde 4 maçtır kazanan Cimbom'da tek hedef zorlu deplasmandan 3 puanı alarak 2022 yılını zirvede kapatmak. Teknik direktör Okan Buruk da öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın önemine değindi ve camiayı sevindirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi, konsantrasyon istedi.

KADRO DEĞİŞİYOR

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde kadroda da değişiklik yaşanacak. Kart cezasını tamamlayan Fernando Muslera'nın yeniden 11'de başlayacağı öğrenildi. Sakatlık yaşayan sol bek Kazımcan Karataş'ın yerine yine yerli bir isimden devam etmek isteyen Buruk, Emre Taşdemir'e görev vermeyi planlıyor. Orta sahada Lucas Torreira cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Cimbom'un genç çalıştırıcısı bu bölgeyi de Berkan Kutlu ile doldurmayı hedefliyor. Üçüncü yerli de Abdülkerim Bardakcı olacak.

KAZANIP LİDER DÖNELİM

Okan Buruk son antrenmanda öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Genç çalıştırıcı "Haftaya lider girmiştik. Bunu korumak elimizde. Sivas'tan lider dönmemiz gerekiyor. Maç taktiğine sadık kalın. Sabırlı olun. Bulduğumuz pozisyonlarda dikkatli olun. Bu maçtan 3 puanı alırsak önümüz ciddi olarak açılacak" diye uyardı.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin Yalçın, Charisis, Saba, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Berkan, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.

DİĞER
Seda Bakan’dan kızları Ela ve Leyla ile yeni yıl paylaşımı! İşte Seda Bakan’ın sevimli kızları!
Eşi Heidi Lushtaku ile Türkiye'ye tatille gelen Merih Demiral'a büyük şok! İtalya'daki evini hırsızlar bastı
Kartal keskin virajda! İşte Güneş'in ilk 11'i
Fenerbahçe'de forvetler alev aldı! İşte o rakamlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devinden Hasan Ali sürprizi!
Boomen adım adım Galatasaray'a!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (28 Aralık)
"Kayserispor'un sağlıklı bir ortama kavuşması gerekiyor"
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal’a Nijeryalı orta saha! Kartal’a Nijeryalı orta saha! 06:32
3 puan Mbappe'den! 3 puan Mbappe'den! 01:30
3 puan Mbappe'den! 3 puan Mbappe'den! 01:30
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:13
Manchester City deplasmanda kazandı! Manchester City deplasmanda kazandı! 01:06
Süper Lig devinden Hasan Ali sürprizi! Süper Lig devinden Hasan Ali sürprizi! 00:40
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:28
F.Bahçe'den stoper hamlesi! 1.93'lük dev... F.Bahçe'den stoper hamlesi! 1.93'lük dev... 00:27
Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! 00:25
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." 00:25
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! 00:25
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu 00:25