Galatasaray zirve aşkına! İşte Okan Buruk'un Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig'de Galatasaray haftaya lider girmişti. Önceki gün Fenerbahçe'nin kendi sahasında Hatayspor'u mağlup etmesiyle maç eksiğiyle 2. basamağa gerileyen sarı-kırmızılılar yeniden tahta oturmayı planlıyor. Ligde 4 maçtır kazanan Cimbom'da tek hedef zorlu deplasmandan 3 puanı alarak 2022 yılını zirvede kapatmak. Teknik direktör Okan Buruk da öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın önemine değindi ve camiayı sevindirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi, konsantrasyon istedi.



KADRO DEĞİŞİYOR



Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde kadroda da değişiklik yaşanacak. Kart cezasını tamamlayan Fernando Muslera'nın yeniden 11'de başlayacağı öğrenildi. Sakatlık yaşayan sol bek Kazımcan Karataş'ın yerine yine yerli bir isimden devam etmek isteyen Buruk, Emre Taşdemir'e görev vermeyi planlıyor. Orta sahada Lucas Torreira cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Cimbom'un genç çalıştırıcısı bu bölgeyi de Berkan Kutlu ile doldurmayı hedefliyor. Üçüncü yerli de Abdülkerim Bardakcı olacak.



KAZANIP LİDER DÖNELİM



Okan Buruk son antrenmanda öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Genç çalıştırıcı "Haftaya lider girmiştik. Bunu korumak elimizde. Sivas'tan lider dönmemiz gerekiyor. Maç taktiğine sadık kalın. Sabırlı olun. Bulduğumuz pozisyonlarda dikkatli olun. Bu maçtan 3 puanı alırsak önümüz ciddi olarak açılacak" diye uyardı.

MUHTEMEL 11'LER



Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin Yalçın, Charisis, Saba, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Berkan, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.