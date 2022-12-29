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Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Inter'in dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko ile ilgileniyordu. Dzeko'nun da Galatasaray'a soğuk bakmadığı bilinirken, Boşnak golcünün Galatasaray'a transfer akıbeti de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 13:08
Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Sarı kırmızılılar, ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de çalışmalarını sürdürüyor.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Cimbom birçok futbolcu için piyasa araştırması yapıyor.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Aslan'ın transfer hedeflerinden birisi de forvet bölgesi.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Bu doğrultuda girişimlerini sıklaştıran Galatasaray'ın, sezon sonu için Inter forması giyen Edin Dzeko'yu gündemine aldığı öğrenilmişti.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Boşnak yıldızla ilgili sürpriz bir haber daha geldi.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Sarı kırmızılıların gündeminde bulunan Dzeko ile ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Asporcomtr editörü Kubilay Açıkgün'ün Blastingnews'tan derlediği habere göre, Edin Dzeko'nun Inter'deki geleceği hala belli değil.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

36 yaşındaki santrforun sözleşmesinin yenilenmeme ihtimali bulunuyor.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Inter'in, Dzeko ile kontrat tazelememesi durumunda Galatasaray'ın doğrudan hedefi haline geleceği aktarıldı.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Dzeko'yu kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un, oyuncunun Inter'deki durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Yıldız forvet bu sezon toplamda 27 maçta görev aldı.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Dzeko bu karşılaşmalarda 12 gol attı.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Ayrıca 7 de asist yaptı.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Edin Dzeko kariyerinde Manchester City, Roma, Wolfsburg, Teplice ve Zeljeznicar gibi takımlarda forma giymişti.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

1.93 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Dzeko, ülke milli takımında da 126 mücadelede görev aldı.

Edin Dzeko Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte son gelişme!

Ülkesinin simge isimlerinden birisi olan Dzeko, 126 maçta 64 gol attı.

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