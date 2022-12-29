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Boomen adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki isim Boomen. Southampton ve Marsilya tecrübeli isme kanca atınca, Galatasaray cephesi temasları sıklaştırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Boomen adım adım Galatasaray'a!
Galatasaray, bir süredir Toulouse'dan orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'ı takip ediyor. Antalya'da oynanan hazırlık maçında ilk temas gerçekleşmişti. Sarı-kırmızılılar, kontratı sezon sonu bitecek 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında renklerine bağlamak istiyor ancak Fransız ekibi buna yanaşmıyor. Bu sırada İngiltere'den Southampton ile Fransa'dan Marsilya Boomen'a kanca atınca Aslan pazarlıkları sıklaştırdı. Toulouse Başkanı Damien Comolli ile görüşmeler hızlandı. Comolli 3 milyon euro istiyor. Cimbom daha düşük bir bedelle işi çözmeyi hedefliyor.
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