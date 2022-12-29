Berkan Alanyaspor’a

Sarı-kırmızılı kulüpte sık sık protesto edilen Berkan Kutlu'nun kafası karışık. Genç orta saha oyuncusu, eski kulübü Alanyaspor'dan teklif aldı. Akdeniz ekibi satın alma opsiyonuyla Berkan'ı kiralık olarak renklerine katmayı düşünüyor. Okan Buruk ise 24 yaşındaki oyuncudan memnun.
Sarı-kırmızılı kulüpte sık sık protesto edilen Berkan Kutlu'nun kafası karışık. Genç orta saha oyuncusu, eski kulübü Alanyaspor'dan teklif aldı. Akdeniz ekibi satın alma opsiyonuyla Berkan'ı kiralık olarak renklerine katmayı düşünüyor. Okan Buruk ise 24 yaşındaki oyuncudan memnun.