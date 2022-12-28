Mohamed’in parası Rashica’ya

Mısırlı forvetin performansından oldukça memnun kalan Nantes'in Mısırlı golcü için 5 milyon 750 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Galatasaray, Mostafa Mohamed'den gelen parayı kiralık oynayan Milot Rashica transferine yatırmayı düşünüyor.

5.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Sezon başında Norwich City'den kiraladığı Rashica'nın takıma katkısından memnun olan sarı-kırmızılı kulüp, İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacak. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk etapta Rashica için 5.5 milyon euro teklif edecek. Eşi anadili gibi Türkçe konuşan ve İstanbul'a uyum sağlayan Kosovalı yıldız da Galatasaray'da kariyerine devam etmek istiyor.