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GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray hakkında İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılı takımın, Getafe forması giyen Juan Iglesias'la ilgilendiği öne sürüldü. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 11:52
GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında önemli takviyelerin yapılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca'dan aktardığı habere göre, Galatasaray'ın Getafe forması giyen sağ bek Juan Iglesias ile ilgilendiğini öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Haberde sarı-kırmızılıların Iglesias için ilgisinin yüksek olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

24 yaşındaki oyuncuyla ayrıca Everton, West Ham ve Real Betis gibi takımların ilgilendiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Getafe'nin ise Juan Iglesias'ı ocak ayı transfer döneminde satmayı planladığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

24 yaşındaki İspanyol futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Iglesias bu sezon Getafe ile 15 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

İspanyol futbolcular bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asist katkısında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Juan Iglesias, La Liga'nın defansif anlamda en iyi beklerinden biri olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Galatasaray'ın elinde Sacha Boey ve Leo Dubois gibi 2 önemli sağ bek bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Iglesias'ın, Boey veya Dubois'dan birinin ayrılması durumunda transfer edilmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Boey ve Dubois'ya önemli taliplerin olduğu biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Özellikle Sacha Boey ile Liverpool ve Real Madrid gibi devlerin de ilgilendiği iddia edilmişti.

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