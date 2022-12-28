GALATASARAY HABERLERİ - Sürpriz iddia! Galatasaray'da Juan Iglesias sesleri

Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında önemli takviyelerin yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında önemli takviyelerin yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
aspor.com.tr editörü Bora Salgın'ın İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca'dan aktardığı habere göre, Galatasaray'ın Getafe forması giyen sağ bek Juan Iglesias ile ilgilendiğini öne sürüldü.
Haberde sarı-kırmızılıların Iglesias için ilgisinin yüksek olduğu belirtildi.
24 yaşındaki oyuncuyla ayrıca Everton, West Ham ve Real Betis gibi takımların ilgilendiği ifade edildi.
Getafe'nin ise Juan Iglesias'ı ocak ayı transfer döneminde satmayı planladığı kaydedildi.
24 yaşındaki İspanyol futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor.
Iglesias bu sezon Getafe ile 15 maça çıktı.
İspanyol futbolcular bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asist katkısında bulundu.
Juan Iglesias, La Liga'nın defansif anlamda en iyi beklerinden biri olarak gösteriliyor.
Galatasaray'ın elinde Sacha Boey ve Leo Dubois gibi 2 önemli sağ bek bulunuyor.
Iglesias'ın, Boey veya Dubois'dan birinin ayrılması durumunda transfer edilmesi bekleniyor.
Boey ve Dubois'ya önemli taliplerin olduğu biliniyor.
Özellikle Sacha Boey ile Liverpool ve Real Madrid gibi devlerin de ilgilendiği iddia edilmişti.