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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Devre arasında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Özbek, ciddi bir çalışma içinde olduklarını söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:31 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:38
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Devre arasında...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Özbek, ciddi bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

İşte o sözler...

"Ara transferle ilgili teknik kadromuz çalışmalarını yapıyor. Birlikte çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Performansın yanında finansal yapıya da dikkat etmeliyiz. Bu iki konuya göre gerekli takviyeleri yapacağız.

Cemal Özgörkey'in abisiyim. Beraber seçime girdik ve başarılı olduk. Çıkan haberlerin ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyorum. Cemal kardeşim görevinin başında. 'Cemal Bey'i görevden aldı' haberleri asılsız. Cemal Bey'in görevleri, Columbus Projesi devam ediyor.

Gomis Galatasaray'a çok yakışan, her şeyini veren bir sporcu. Kişiliğinin yanında sportif olarak da çok destek olmuştur. Ben onun performansından çok memnunum. İnşallah bu sezon çok katkısı olacak. Sezon sonunda da yeniden değerlendirme yaparız."

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