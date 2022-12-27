Kazımcan üzüntüsü

Galatasaray, İstanbulspor engelini kayıpsız geçerken Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö'nün sakatlanarak oyundan çıkması herkesi tedirgin etmişti. Dün son dönemde oynadığı futbolla dikkat çeken Kazımcan'dan kötü haber geldi. Genç futbolcunun, tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildi. Bu durum teknik heyeti üzdü.
Galatasaray, İstanbulspor engelini kayıpsız geçerken Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö'nün sakatlanarak oyundan çıkması herkesi tedirgin etmişti. Dün son dönemde oynadığı futbolla dikkat çeken Kazımcan'dan kötü haber geldi. Genç futbolcunun, tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildi. Bu durum teknik heyeti üzdü.