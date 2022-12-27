Galatasaray Sivasspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını Çarşamba günü tamamladıktan sonra maç için Sivas'a gidecek.