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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduruyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan genç oyuncu, son haftalardaki formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Transferde Avrupa'dan talipleri 24 yaşındaki futbolcuya özellikle Fransa'dan büyük bir ilgi var. Son durumu merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu'nun imza atmaya hazırlandığı kaydedildi. Yeni sözleşmeye imza atacak Kerem'in maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 11:00
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Geçtiğimiz sezon başında mukavelesini yenilenen milli futbolcuya ciddi bir zam yapılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Genç futbolcu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Kerem Aktürkoğlu, 2020 yılında bedelsiz olarak Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Kalitesini kısa zamanda gösteren Kerem, takımın önemli isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Akşam'ın haberine göre; Kerem'i takımda tutmak isteyen Cimbom, futbolcusuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında bir kez daha iyileştirmeye gitmeye hazırlandığı ve görüşmelerde sona gelindiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Buna göre Cimbom, 24 yaşındaki futbolcunun ücretini 1 yılda tam 21 katına çıkarmış olacak.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Geçtiğimiz sezon başında 5 yılık yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu 8 milyon TL garanti ücret alıyordu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun hızla yükselen grafiğine karşılık hatırı sayılır bir artış daha yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Özellikle Fransız ekipleri Nice ve Montpellier'den gelen teklifleri beğenmeyen Galatasaray Kulübü Kerem Aktürkoğlu'nun geçen sezon yükselttiği maaşında bir kez daha iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Şu anda yılda 8 milyon TL garanti ücret alan yıldız futbolcunun maaşı 18 milyon TL'ye çıkartılacak.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Böylece geçen sezondan itibaren toplamda oyuncunun maaşına 21 kat artış yapılmış olacak.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 17 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Bu karşılaşmalaarda 6 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Her iki kanatta da forma giyebilen Kerem, forvet arkası bölgesinde de görev alabiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

24 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasıyla 17 müsabakada ter döktü.

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