GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon başında mukavelesini yenilenen milli futbolcuya ciddi bir zam yapılmıştı.
Genç futbolcu, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Kerem Aktürkoğlu, 2020 yılında bedelsiz olarak Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı.
Kalitesini kısa zamanda gösteren Kerem, takımın önemli isimlerinden biri oldu.
Akşam'ın haberine göre; Kerem'i takımda tutmak isteyen Cimbom, futbolcusuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu'nun maaşında bir kez daha iyileştirmeye gitmeye hazırlandığı ve görüşmelerde sona gelindiği belirtildi.
Buna göre Cimbom, 24 yaşındaki futbolcunun ücretini 1 yılda tam 21 katına çıkarmış olacak.
Geçtiğimiz sezon başında 5 yılık yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu 8 milyon TL garanti ücret alıyordu.
Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun hızla yükselen grafiğine karşılık hatırı sayılır bir artış daha yapmaya hazırlanıyor.
Özellikle Fransız ekipleri Nice ve Montpellier'den gelen teklifleri beğenmeyen Galatasaray Kulübü Kerem Aktürkoğlu'nun geçen sezon yükselttiği maaşında bir kez daha iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor.
Şu anda yılda 8 milyon TL garanti ücret alan yıldız futbolcunun maaşı 18 milyon TL'ye çıkartılacak.
Böylece geçen sezondan itibaren toplamda oyuncunun maaşına 21 kat artış yapılmış olacak.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon 17 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalaarda 6 gol kaydetti.
2 de asist yaptı.
Her iki kanatta da forma giyebilen Kerem, forvet arkası bölgesinde de görev alabiliyor.
24 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım formasıyla 17 müsabakada ter döktü.
Bu maçlarda 3 gollük katkı verdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.