GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu.
Cimbom, Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada kazanarak ligin yeni lideri oldu.
Bunun yanı sıra Aslan'da transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuştu.
Cimbom, Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada kazanarak ligin yeni lideri oldu.
Bunun yanı sıra Aslan'da transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı takımdan sezon sonu için flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız ismi İtalyan basını duyurdu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, sarı kırmızılılar Inter forması giyen Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor.
Haberde Cimbom'un bu transferi sezon sonunda gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.
36 yaşındaki golcünün İtalyan deviyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.
Inter'in Boşnak golcüyle şu anda kazandığından daha düşük bir ücreti kabul etmesi halinde sözleşme uzatacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın da bu noktada devreye girdiği yazıldı.
Aslan'ın Dzeko'ya şu anda Inter'den kazandığı ücretin aynısını teklif ettiği kaydedildi.
Edin Dzeko'nun Inter'den senelik kazandığı ücretin ise 5 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.
Edin Dzeko'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Yıldız forvet bu sezon toplamda 27 maçta görev aldı.
Dzeko bu karşılaşmalarda 12 gol attı. Ayrıca 7 de asist yaptı.
Edin Dzeko kariyerinde Manchester City, Roma, Wolfsburg, Teplice ve Zeljeznicar gibi takımlarda forma giymişti.