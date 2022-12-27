Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray'da kritik transfer gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom'da sezon sonu planlaması erkenden başlamış durumda. İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, Inter'in yıldız golcüsü Edin Dzeko için kolları sıvadı. Aslan'ın 36 yaşındaki yıldız için yaptığı teklif de gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Sarı kırmızılı takımdan sezon sonu için flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız ismi İtalyan basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, sarı kırmızılılar Inter forması giyen Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Haberde Cimbom'un bu transferi sezon sonunda gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

36 yaşındaki golcünün İtalyan deviyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Inter'in Boşnak golcüyle şu anda kazandığından daha düşük bir ücreti kabul etmesi halinde sözleşme uzatacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Galatasaray'ın da bu noktada devreye girdiği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Aslan'ın Dzeko'ya şu anda Inter'den kazandığı ücretin aynısını teklif ettiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Edin Dzeko'nun Inter'den senelik kazandığı ücretin ise 5 milyon Euro olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Edin Dzeko'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko'ya Galatasaray baskısı!

Yıldız forvet bu sezon toplamda 27 maçta görev aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarihin en iyisi! İşte Gomis'le ilgili o çarpıcı istatistik
Cimbom'a Hollandalı orta saha!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 07:40
Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? 07:24
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:03
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:59
Daha Eski
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:58
Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta 00:27
Derbide zafer F.Bahçe'nin! Derbide zafer F.Bahçe'nin! 00:26
Cimbom'a Hollandalı orta saha! Cimbom'a Hollandalı orta saha! 00:26
G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona... 00:26
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında... 00:26