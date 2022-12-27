37'lik süper star!

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Bafetimbi Gomis, üstüne düşen görevi hakkıyla yapmaya devam ediyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda takımı için en iyi şekilde mücadele etmeye çalışan Gomis, İcardi'nin yokluğunda forma giydiği İstanbulspor maçında da attığı 2 golle takımına galibiyet getirdi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 14 maça çıkan Bafetimbi Gomis, 8 gol, 3 asistlik katkı verdi. G.Saray, Fransız oyuncunun gol attığı tüm maçları kazanmayı başardı. Sivasspor karşısında da Okan Buruk'un en büyük kozu olacak.

SERİYE BAĞLADI

Galatasaray'ı Dünya Kupası arası da durduramadı. Sarı-kırmızılı ekip İstanbulspor maçıyla galibiyet serisini 6'ya çıkardı. Cimbom ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etmeyi başardı.

Gomis, Galatasaray formasıyla 59 lig maçında 44 gol ve 5 asistle oynadı. 4105 dakika sahada kalan Fransız yıldız, Galatasaray'da oynadığı her 84.6 dakikada bir gol katkısı verdi.