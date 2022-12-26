Haberler Galatasaray Mertens damga vurdu

Mertens damga vurdu

İstanbulspor karşısında Bafetimbi Gomis attığı 2 golle yıldızlaşsa da Dries Mertens de galibiyetin gizli mimarıydı. Fransız yıldızın attığı 2 gol korner atışından gelirken 2 atışı da Belçikalı futbolcu kullandı. Mertens ilk golde Gomis'e kornerden asist yaptı. 37. dakikada ise yine Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı Gomis kafayla ağlara yolladı. Mertens ayrıca etkili futboluyla da taraftarları mest etti. Galatasaray böylece Şubat 2022'den (Mohamed vs Kayserispor) bu yana Süper Lig'de ilk kez korner organizasyonuyla gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Mertens damga vurdu

İstanbulspor karşısında Bafetimbi Gomis attığı 2 golle yıldızlaşsa da Dries Mertens de galibiyetin gizli mimarıydı. Fransız yıldızın attığı 2 gol korner atışından gelirken 2 atışı da Belçikalı futbolcu kullandı. Mertens ilk golde Gomis'e kornerden asist yaptı. 37. dakikada ise yine Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı Gomis kafayla ağlara yolladı. Mertens ayrıca etkili futboluyla da taraftarları mest etti. Galatasaray böylece Şubat 2022'den (Mohamed vs Kayserispor) bu yana Süper Lig'de ilk kez korner organizasyonuyla gol attı.

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